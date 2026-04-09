В Соцфонде рассказали, когда пенсионеры получат пенсию за май

В связи с приближающимися майскими праздниками часть российских пенсионеров получат пенсии за май досрочно, 30 апреля. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.

«Досрочная выплата коснется всех, кому денежные средства перечисляют через банк. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику», — отмечается в сообщении.

В Соцфонде добавили, что досрочно пенсию переведут тем, кто получает пенсию через банк с первого по четвертое число месяца.

До этого также стало известно, кому из пенсионеров в мае 2026 года увеличат пенсии и доплаты. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, пенсионерах, которым в апреле исполнилось 80 лет, а также о бывших членах летных экипажей гражданской авиации и работниках угольной промышленности.

Как рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, для этих пенсионеров предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также включение надбавки за уход.

Ранее стало известно, на что тратят деньги российские пенсионеры.