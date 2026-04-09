Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Зеленский: встреча с Путиным может состояться в США или на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться в США или на Ближнем Востоке. Мнение он высказал в интервью итальянской радиостанции RAI.

«Я готов к встрече с Путиным. Точно не в Москве и не в Киеве. Но есть много мест, где можно встретиться, — на Ближнем Востоке, в Европе, США», — сказал Зеленский.

Президент Украины рассказал о продолжении переговорного процесса с участием США, которые были сконцентрированы на Ближнем Востоке.

До этого Зеленский предложил альтернативный вариант трехсторонней встречи по решению российско-украинского конфликта.

По его мнению, американская делегация, как посредник в переговорах, могла бы сначала посетить Киев, а затем и Москву. Делегация США сделает «все возможное», чтобы посетить украинскую столицу, отметил Зеленский. Однако в Совете Федерации предложение назвали глупостью и попыткой «одурачить» мировое сообщество.

Ранее Путин поблагодарил Эрдогана за готовность содействовать переговорам по Украине.

 
У какао нашли эффект «антидепрессанта». Сколько шоколада можно есть в день для настроения
