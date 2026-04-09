На видео попало, как машины с россиянами разбились в жестком ДТП

В Краснодарском крае на видео попало массовое ДТП, в котором разбились люди

В Туапсинском районе Краснодарского края три автомобиля разбились в серьезном ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«По предварительным данным, водитель легковушки решил повернуть к АЗС, не убедившись в безопасности маневра. В этот момент во внедорожник на скорости врезалась встречная машина. От удара автомобили отбросило на несколько метров — обе машины получили серьезные повреждения», – говорится в публикации.

На кадрах с уличной камеры заметно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части. Кроме того, через несколько секунд в ДТП попадает еще одна машина: водительница, перевозившая трехлетнего ребенка, не успела затормозить и по касательной задела уже столкнувшиеся автомобили.

По данным канала, в результате аварии водителей зажало в искореженных машинах: спасатели извлекли пострадавших и передали медикам. Мужчин госпитализировали с тяжелыми травмами.

