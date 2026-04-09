Единственный выживший в авиакатастрофе россиянин получит 2 млн рублей

В Якутии суд обязал выплатить 2 млн мужчине, который пострадал в авиакатастрофе

Верховный суд Якутии обязал работодателя выплатить 2 млн рублей компенсации машинисту буровой установки, который пострадал при крушении самолета Ан‑2. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Мужчина сопровождал груз предприятия, когда воздушное судно, следовавшее 22 июня 2022 года по маршруту «Ус Хатын» – «Вертикальный», столкнулось с горной поверхностью и сгорело. В результате работник получил тяжелые травмы и длительное время оставался без помощи в труднодоступной местности.

Якутский городской суд, рассматривая иск, установил, что вред был причинен во время исполнения трудовых обязанностей. Суд указал, что по Трудовому кодексу ответственность за обеспечение безопасных условий труда лежит на работодателе. С АО «Прогноз» было взыскано 2 млн рублей компенсации морального вреда и 3000 рублей госпошлины в доход бюджета.

Представители ответчика пытались оспорить решение, ссылаясь на то, что ранее истцу уже выплатили 1,5 млн рублей по другому иску к авиакомпании «Восточный ветер». Однако Верховный суд республики признал решение первой инстанции законным и обоснованным, оставив жалобу без удовлетворения.

