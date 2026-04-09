Россиянам объяснили, как спастись при встрече с диким животным в лесу

Встреча с диким животным в лесу — стрессовая ситуация, и именно от того, как вы себя поведете, зависит исход. Чаще всего люди совершают простые, но смертельно опасные ошибки, рассказал «Газете.Ru» доктор ветеринарных наук, профессор, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин.

«Например, пытаются убежать, залезают на дерево, не проверив его прочность, или делают резкие движения в панике, провоцируя зверя. Иногда человек подходит слишком близко, пытается привлечь животное едой или просто недооценивает его силу», — объяснил ветврач.

На самом деле наибольшую угрозу представляют медведи, особенно бурые и гризли. Молодой медведь может быть любопытен, а взрослый способен преследовать вас на дереве или раздавить препятствие. Волки обычно избегают человека, но стая голодных особей способна стать опасной. Крупные кошки — леопарды или тигры — мгновенно реагируют на движение, а ядовитые змеи могут причинить смертельный укус, если наступить на них случайно. Крупные травоядные вроде носорогов, кабанов или лосей на первый взгляд кажутся безопасными, но при угрозе они атакуют мгновенно, без предупреждения.

«Лучшее, что вы можете сделать, — сохранять спокойствие. Отступайте медленно, не отворачивайтесь спиной, создавайте между собой и животным барьер — будь то дерево, рюкзак или палка. Шум, громкий голос или любое отпугивающее средство могут сыграть решающую роль. Заранее изучайте маршруты, особенности местности и повадки животных. Большинство травм происходит не от того, что животное решило напасть, а от неверной реакции человека», — посоветовал Гламаздин.

Ранее была названа самая опасная птица в лесу.