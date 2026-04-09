Глава МЧС прибыл в Дагестан

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Махачкалу для координации работ по устранению последствий наводнения в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

В Дагестан также прилетели главы Минприроды и Минстроя Александр Козлов и Ирек Файзуллин.

«Сейчас мы отправимся на облет, изучим и оценим ситуацию на местах», — сказал глава МЧС.

В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение, которое вышло за пределы Дагестана. В Чечне в результате стихии подтопило почти 2 тыс. домов и были повреждены 17 мостов, власти ввели режим ЧС. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами, а в Ингушетии зафиксировали перебои со светом. В Махачкале подтопило три основных центра питания, без света остались 65 тыс. абонентов.

Наводнение привело к загрязнению водопроводной воды, десятки людей пострадали от пищевого отравления, в республике проводится экстренная вакцинация от вирусного гепатита.

Ранее в Дагестане возбудили дело из-за неперекрытых опасных участков дорог.