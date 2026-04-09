В РФ задержали бывшего корреспондента «Радио Свободная Европа»

В Забайкалье силовики задержали бывшего корреспондента «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) по обвинению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина 1960 года рождения передавал через подконтрольное Службе безопасности Украины (СБУ) интернет-сообщество «сведения в отношении информационных ресурсов местного печатного издания, специализирующегося на вопросах освещения хода специальной военной операции». Также задержанный, как утверждается, передал украинской стороне сведения об одном из объектов критической инфраструктуры.

7 апреля в Санкт-Петербурге уроженца Германии задержали за содействие спецслужбам Украины. Мужчина 1969 года рождения родился в Берлине, в Россию переехал в раннем детстве.

1 апреля суд приговорил несовершеннолетнего жителя Сызрани к шести годам колонии общего режима за госизмену. Подросток отправлял фото административных зданий города на Украину. Следствие установило, что молодой человек выполнял незаконные действия с 14 по 21 сентября 2024 года. За передачу данных ему прислали денежное вознаграждение.

Ранее российский слесарь получил 15 лет колонии за госизмену.