Большинство европейцев в опросе назвали Россию угрозой

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

70% респондентов в Польше, Испании, Бельгии, Франции, Германии и Италии назвали Россию угрозой для Европы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные своего опроса.

«Россия — явный враг: 70% всех респондентов восприняли её как угрозу», — пишет издание.

Согласно опросу, в Польше Россию назвали угрозой 92% опрошенных, в Бельгии — 77%, в Испании — 74%, в Германии — 72%, во Франции — 69%, а в Италии — 51%.

При этом в Италии 17% воспринимают Россию как конкурента, а 23% посчитали Москву партнером Рима. Также «партнером» Россию назвали 13% немцев, 11% французов и 9% бельгийцев.

В мартовском докладе за 2025 год генсек НАТО Марк Рютте назвал Россию «самой значительной» угрозой для НАТО и евроатлантического региона. В феврале Рютте отмечал, что Россия продолжит оставаться угрозой для НАТО после завершения конфликта на Украине.

В марте министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна воспринимать возможную угрозу со стороны России серьезно, но «без паники».

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова «как угодно» зафиксировать обязательство не нападать на ЕС.

Ранее в Литве назвали конфликт на Украине «священной войной на выживание».

 
