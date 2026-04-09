Коростелев одним словом ответил на вопрос, чему может поучиться у него Большунов

Лыжник Коростелев: Большунов может поучиться у меня стрессоустойчивости

Лыжник Савелий Коростелев заявил, что Александр Большунов может поучиться у него стрессоустойчивости, передают «Известия».

«Чему Большунов может научиться у меня? Стрессоустойчивости», — сказал Большунов.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

Ранее в сборной России удивились словам Большунова о заговоре против него.