Россияне стали чаще интересоваться книгами о космонавтике

В России вырос спрос на литературу о космонавтике

В России вырос спрос на книги о космонавтике за последний месяц. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «Литрес».

По данным сервиса, в период с 9 марта по 8 апреля выручка в нон-фикшн-литературе о космосе и космонавтике увеличилась на 83% в сравнении с аналогичным предыдущим периодом (09.02.2026—08.03.2026).

Самым популярным произведением о космонавтике возглавила аудиокнига «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите» астронавта Криса Хэдфилда. В своем труде он рассказал, как провел в космосе более 4000 часов. На втором месте по популярности оказалась аудиокнига Стивена Уокера «Первый: Новая история Гагарина и космической гонки». В тройку лидеров также вошла книга «Голубая точка. Космическое будущее человечества» Карла Сагана. В топ-5 также вошли текстовые версии книг Стивена Уокера и Криса Хэдфилда соответственно.

Исследование проведено ко Дню космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос.

Ранее были названы самые популярные космические треки среди россиян.