Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Культура

Россияне стали чаще интересоваться книгами о космонавтике

NASA

В России вырос спрос на книги о космонавтике за последний месяц. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «Литрес».

По данным сервиса, в период с 9 марта по 8 апреля выручка в нон-фикшн-литературе о космосе и космонавтике увеличилась на 83% в сравнении с аналогичным предыдущим периодом (09.02.2026—08.03.2026).

Самым популярным произведением о космонавтике возглавила аудиокнига «Руководство астронавта по жизни на Земле. Чему научили меня 4000 часов на орбите» астронавта Криса Хэдфилда. В своем труде он рассказал, как провел в космосе более 4000 часов. На втором месте по популярности оказалась аудиокнига Стивена Уокера «Первый: Новая история Гагарина и космической гонки». В тройку лидеров также вошла книга «Голубая точка. Космическое будущее человечества» Карла Сагана. В топ-5 также вошли текстовые версии книг Стивена Уокера и Криса Хэдфилда соответственно.

Исследование проведено ко Дню космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!