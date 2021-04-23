На школьницу упало дерево на юго-западе Москвы

Прокуратура столицы начала расследование после падения дерева на школьницу на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей надзорного ведомства.

«По предварительной информации, 23 апреля 13-летняя девочка возвращалась из школы, когда она проходила около дома 61 корпус 1 по Севастопольскому проспекту, на нее упало дерево», — добавили в пресс-службе.

По информации прокуратуры, пострадавшая ученица была доставлена в больницу.

Проведение проверки поручено Зюзинской межрайонной прокуратуре. В том случае, если будут основания, решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Выясняет обстоятельства инцидента и СК России, добавила старший помощник столичного главка Юлия Иванова.

Ранее в столице 10 деревьев упали из-за сильного ветра. «Желтый» уровень опасности действует в Московском регионе до 24 апреля из‑за ветра и дождя. В Москве до 21.00 пятницы действует предупреждение об опасной погоде из-за ветра. Его порывы смогут достигать 17 м/с.

Накануне москвичам пообещали две волны тепла до конца апреля.