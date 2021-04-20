Дума приняла в I чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 20 апреля, приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на урегулирование отношений в сфере ограничения выбросов парниковых газов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий документ был внесен в Госдуму в феврале текущего года.

Законопроект предусматривает постепенное введение модели регулирования выбросов парниковых газов без налогообложения и обязательных платежей. Речь идет о введении для крупных эмитентов выбросов парниковых газов (более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа на первом этапе до 2024 г.) обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет производиться уполномоченным правительством органом власти.

Средние и малые организации смогут предъявлять соответствующую отчетность на добровольной основе.

В пояснительной записке указано, что для установления ответственности за отсутствие отчетов о выбросах, а также за отчеты с фиктивными данными потребуется внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, документ вводит понятие «целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов». Он будет установлен правительством в масштабе экономики России с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны.