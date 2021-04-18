ФСБ: готовившие переворот в Белоруссии хотели присвоить имущество Лукашенко

Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали разграбить и присвоить имущество президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным Центра общественных связей ФСБ, в Москве были задержаны имеющие гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович и белорусский политолог Александр Федута, которых подозревают в подготовке к военному перевороту.

По данным белорусского КГБ, в группу входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.

Ранее в ФСБ России рассказали о деталях подготовки госпереворота в Белоруссии и покушения на президента республики Александра Лукашенко.

До этого в ФСБ сообщили о задержании двух человек, готовивших переворот в Белоруссии. Там рассказали, что переворот в республике планировалось осуществить в Минске 9 мая во время парада Победы.