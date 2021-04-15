Найдено тело пятого ребенка, погибшего в пожаре в частном доме на Урале

В частном доме в селе Бызово в Горноуральском городском округе Свердловской области, где сегодня утром произошел пожар, найдено тело пятого ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

«В ночь на 15 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что одном из сел Пригородного района в одном из частных домов произошел пожар, в результате которого, по предварительным данным, погибли пятеро детей», — заявили в СК.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что до приезда спасателей, из дома самостоятельно успели выбраться двое взрослых и двое несовершеннолетних.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар и нашли в доме тела четырех несовершеннолетних. Еще одного ребенка спасатели объявили пропавшим без вести и продолжили поиски.

Также в региональном СК уточнили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело.

«Для того, чтобы наиболее тщательно разобраться в обстоятельствах случившейся трагедии следственным путем, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — заявили в СК.

Ранее в марте четверо детей стали жертвами пожара в Красноярском крае, который случился в жилом доме.