Производство «Спутника V» началось в Сербии

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» началось в Сербии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

«РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявляют о запуске производства российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что препарат будет поставляться в другие регионы страны.

Вакцинация «Спутником V» началась в Сербии 6 января. В стране коронавирусом заразились 651 899 человек, погибли 5 846 пациентов.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее минздрав Белоруссии одобрен препарат от коронавируса «Спутник V», который был произведен на предприятии «Белмедпрепараты» внутри страны. Также сообщалось, что в республике началась третья волна заболеваемости COVID-19.