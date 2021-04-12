Тело погибшего нашли на месте пожара в «Невской мануфактуре»
Тело погибшего обнаружено на месте пожара в «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление МЧС России.
«На месте обнаружено сильно обгоревшее тело», – заявили в ведомстве.
В МЧС добавили, что в настоящее время личность погибшего устанавливается.
12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения.
В результате пожара на «Невской мануфактуре» погиб сотрудник МЧС, еще двое были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что огонь перекинулся на соседнее здание, в котором располагается хостел. Были эвакуированы 50 человек.
К тушению пожара привлечены два вертолета Ми-8 Министерства обороны России.