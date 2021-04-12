Песков оценил публикацию NYT об избыточной смертности в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментария публикацию The New York Times о высокой смертности в России из-за пандемии коронавируса, так как он не знает критериев, на основе которых издание делает свои выводы.

«Я не знаю, как они Росстатом руководствуются, но Росстат не дает у нас данные по Соединенным Штатам Америки и по другим странам. Поэтому я, честно говоря, не берусь что-то комментировать, не зная просто, на основе каких критериев это издание пришло к таким заключениям», — ответил Песков.

В своем материале автор The New York Times заявил, что рост избыточной смертности в России превышает таковой как по сравнению с Европой, так и с США. В материале также указано, что автор ссылается на данные Росстата.

Ранее в России выявили 8 320 новых случаев коронавируса, за сутки скончались 277 пациентов, полностью выздоровели 6 656 человек.

США остается мировым лидером по числу заболевших с начала пандемии — свыше 30 млн человек.