В Москве впервые с 7 апреля выявили за сутки менее 2 тысяч случаев COVID

В Москве впервые с 7 апреля выявили за сутки менее 2 тысяч случаев коронавирусной инфекции, за последние 24 часа зафиксировано 1 833 новых случая заражения. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

Также за прошедший день госпитализировали 810 человек, скончались 54.

Всего коронавирус был подтвержден у 1 050 149 жителей столицы, выздоровели 961 392 пациента, умерли 17 302.

В целом по России за сутки выявили 8 320 новых случаев инфицирования. В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 649 710 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 103 263 человек, вылечились 4 272 165 пациентов.

Всего в мире, по данным американского университета имени Джонса Хопкинса, зарегистрировано 77 344 266 случаев коронавирусной инфекции, из них 2 935 460 — с летальным исходом.