Самолет с разгерметизированной кабиной приземлился в Сочи

Самолет, выполнявший рейс из Сочи в Санкт-Петербург, приземлился в аэропорту вылета из-за разгерметизации кабины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

«Рейс <...> благополучно приземлился 22.24 в А/П Сочи. На борту 190 пассажиров», — заявили в воздушной гавани.

Там добавили, что все службы аэропорта находились в состоянии повышенной готовности, в настоящее время самолет установили на стоянку. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что самолет возвращается в Сочи, причиной стало сообщение экипажа о разгерметизации кабины.

28 марта самолет из Москвы, на борту которого находились 149 человек, благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара. Причиной экстренной посадки стали проблемы с закрылками.