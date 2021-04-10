Во Франции число заражений коронавирусом превысило пять миллионов

Во Франции за сутки коронавирусом заразились 43 тысячи, общее число случаев превысило пять миллионов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

«Всего с марта прошлого года во Франции коронавирусом заразились 5 023 785 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг, 8 апреля, в стране выявили 85 тысяч случаев, что стало рекордом за полгода. Специалисты подчеркнули, что в больницах растет число пациентов — 30 тысяч. В настоящий момент в отделениях реанимации находятся 5,8 тысячи человек.

За прошедшие сутки также умерли 207 французов, с начала пандемии — 98 тысяч человек. К настоящему моменту в стране привиты 10,5 миллиона человек, 3,6 миллиона из них уже получили вторую дозу.

В мире за сутки коронавирус подтвердился у 747 тысяч человек. Число смертей также увеличилось на 13,5 тыс. Таким образом, с начала пандемии заразились 134,3 млн человек, умерли 2,9 млн пациентов.