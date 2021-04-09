КС постановил изменить УК для защиты жертв домашнего насилия

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Конституционный суд обязал законодателей изменить статью Уголовного кодекса, чтобы тем самым защитить жертв домашнего насилия. Об этом говорится в пресс-релизе суда.

Также суд признал неконституционной статью 116.1 УК РФ, поскольку она не обеспечивает уголовно-правовую защиту личной неприкосновенности, охрану достоинства личности в том случае, если побои или другие насильственные действия совершены тем, кто уже имеет судимость.

В постановлении также отмечается, что законодателям необходимо «внести в действующее законодательство необходимые изменения, вытекающие из настоящего постановления».

Суд начал проверку конституционности положений ст. 116.1 УК РФ в связи с жалобой жительницы села Оренбургской области Людмилы Саковой, которая систематически подвергалась побоям со стороны своего брата. В 2018 году мужчина был привлечен к административной ответственности, а за повторное деяние — к уголовной. Однако, когда он снова сделал это уже в октябре 2019 г., имея при этом неснятую и непогашенную судимость, его привлекли лишь к административной ответственности.

В соответствии со ст. 116.1 УК РФ, повторное совершение побоев наказывается уголовно только в том случае, если оно было совершено в период действия административного наказания. Потом же это вновь квалифицируется как административное правонарушение даже при наличии неснятой и непогашенной судимости.

Ранее глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал о планах по введению дознания при рассмотрении дел о домашнем насилии.

Действующие правила предполагают, что доказательства собираются самими потерпевшими, которые не обладают полномочиями следователей и не являются юристами. В делах о домашнем насилии жертва вынуждена собирать необходимые документы, при этом продолжая проживать с обидчиком и имея от него финансовую зависимость.