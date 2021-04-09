Песков: ситуация со «Спутником V» в Словакии не повлияет на отношение к вакцине в ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что ситуация с российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в Словакии не подрывает отношение к препарату в Евросоюзе.

«Это одна из лучших вакцин в мире, высоконадежных и эффективных. Внутренние дискуссии, которые имеют место в Словакии, это их дело. Если вакцина не нужна в Словакии, то обрадуются другие страны. Им больше достанется», — сказал представитель Кремля.

В конце марта премьер-министр Словакии Игорь Матович ушел в отставку на фоне политического кризиса в стране, связанного с поставками российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Решение Матовича стало ответом на требование его отставки со стороны партий «Свобода и солидарность» и «За людей», пригрозивших покинуть правящую коалицию, если премьер не выполнит их условия.

Их протест спровоцировало решение главы кабмина по закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» без консультаций с союзниками и одобрения препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

8 апреля в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) попросили правительство Словакии вернуть партию препарата «Спутник V», для ее использования в других странах.