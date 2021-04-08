Немецкий регион планирует самостоятельно приобрести «Спутник V»

Немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания намерена закупить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава регионального Минздрава Гарри Главе, передает NDR.

Главе сообщил, что регион рассчитывает самостоятельно закупить вакцину в объеме 1 миллион доз.

При этом отмечается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) пока не допустило «Спутник V» к распространению.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Германия готовится к переговорам с Россией о приобретении вакцины от COVID-19 «Спутник V». При этом итоговое соглашение о закупках препарата будет связано с решением европейского регулятора. По данным агентства, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что Берлин сам начнет предварительные переговоры с Москвой.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.