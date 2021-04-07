В Госдуму внесен законопроект о новом порядке ведения дел о побоях и клевете

Верховный суд России внес в Государственную думу законопроект, запрещающий закрывать уголовные дела о побоях или клевете в связи с примирением сторон. Документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента.

Инициатива распространяется на уголовные дела «об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств».

Верховный суд предлагает перевести дела по указанным статьям в категорию дел, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, однако не подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

«Законодательная инициатива Верховного Суда Российской Федерации обусловлена необходимостью обеспечения надлежащей охраны прав и свобод человека и гражданина и основана на положениях Конституции Российской Федерации», – указано в пояснительной записке.

Ранее глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев рассказал о планах по введению дознания при рассмотрении дел о домашнем насилии.