Мужчина погиб в бассейне московского фитнес-клуба

В бассейне одного из московских фитнес-центров скончался пожилой мужчина. По данному факту следователи уже осуществляют проверку, передает пресс-служба столичного главка СК России.

По информации ведомства, в понедельник, 5 апреля, мужчина 1941 года рождения помощь почувствовал себя плохо, после чего начал тонуть в бассейне фитнес-центра на улице Каланчевской в Москве.

В СК сообщили, что сотрудники центра пытались оказать ему помощь, однако он умер до приезда скорой медицинской помощи.

«Предварительно, смерть мужчины наступила в результате острой сердечной недостаточности», — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что для установления точной причины смерти мужчины была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

На прошлой неделе сообщалось об аналогичном случае. Как стало известно, в частном фитнес-клубе на севере Москвы скончалась женщина.