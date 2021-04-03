В Мьянме число погибших достигло 557

В результате столкновений между протестующими и силовиками в Мьянме с начала февраля погибли 557 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию помощи политическим заключенным в Мьянме.

«По состоянию на 3 апреля 557 человек убиты в результате переворота», — говорится в сообщении.

По данным организации, за прошедшие 24 часа освободили 110 задержанных, 2 658 арестованы. Кроме того, 38 активистов приговорены к тюрьме, полиция выдала ордера на арест еще 235 демонстрантов.

Ранее в ООН сообщили о «самом кровавом» дне в Мьянме с начала переворота и осудили насилие режима против участников акций протеста. Позже в организации предупредили об опасности гражданской войны в стране.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.