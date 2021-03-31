Суд в Литве продлил срок россиянину Юрию Мелю до 10 лет

Апелляционный суд Литвы в среду, 31 марта, продлил российскому гражданину и полковнику в отставке Юрию Мелю срок тюремного заключения до 10 лет по делу о событиях 13 января 1991 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Меля арестовали во время частной поездки в балтийское государство в 2010 году. В марте прошлого года Вильнюсский окружной суд осудил россиянина по обвинениям в преступлениях против человечества и военных преступлениях.

Как сообщила агентству адвокат Меля Галина Кардановская, ее подзащитный уже отбыл наказание, но по требованию прокуратуры 12 марта его задержали еще на 20 дней.

Прокуратура требовала продление срока россиянину, заявив, что наказания в виде семи лет лишения свободы недостаточно.

По данным Следственного комитета России, с 2006 года работники генеральной прокуратуры и суда Литвы преследуют 60 бывших военнослужащих Вооруженных Сил СССР, которых обвиняют в совершении преступлений в ходе массовых беспорядков в городе Вильнюсе в январе 1991 года. Двое из них были задержаны: в 2011 году — Михаил Головатов был задержан по запросу на территории Австрии, но в последующем освобожден, а в 2014 году — Юрий Мель задержан и до сих пор находится под стражей.