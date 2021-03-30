В Роспотребнадзоре заявили, что третьей волны коронавируса в РФ не будет

Академик РАН Вадим Покровский заявил, что Роспотребнадзор не ожидает третьей волны распространения COVID-19 в России, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится», — рассказал он.

По словам Покровского, в Москве в начале марта антитела к коронавирусу были выявлены у 40% населения. Академик добавил, что количество привитых быстро увеличивается, поэтому он рассчитывает, что к маю у 60% населения появится иммунитет к COVID-19. Для окончания эпидемии уровень иммунизированного населения должен достичь 70%, уточнил Покровский. Он подытожил, что Россия в скором времени может приблизиться к этой цифре.

Ранее в Минздраве сообщили о возможной третьей волне COVID-19 в России.

За все время пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 98 тыс. из них — с летальным исходом. Выздоровели более 4,1 млн человек.