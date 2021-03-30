Песков: Путина не информируют о Навальном

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не информирует президента России Владимира Путина об отбывании срока осужденным Алексеем Навальным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не может идти речь об отчетах [о том], как проходит отбывание срока заключенным. Регулярно не получаем и не запрашиваем такую информацию», – отметил представитель Кремля.

2 февраля суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание было заменено на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области.

Ранее Песков перенаправил во ФСИН вопрос о том, смогут ли немецкие врачи попасть к Алексею Навальному в исправительную колонию. До этого председатель Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Вячеслав Куликов заявил, что члены ОНК 26 марта посетили исправительную колонию №2, чтобы узнать о состоянии здоровья Алексея Навального.