Испания выдала РФ обвиняемого в попытке мошенничества

Испания экстрадировала в Россию Олега Адрианова, который обвиняется в попытке мошенничества в Москве, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Как сообщается, Генпрокуратура направила запрос в компетентные органы Испании с требованием выдать данного гражданина российской стороне.

Отмечается, что Андриянов обвиняется «в покушении на мошенничество».

«В сопровождении спецконвоя Олег Андрианов будет доставлен в Москву», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2015 года мужчина с подельником, личность которого пока не установлена, приложил к исковому заявлению, которое было подано в Хорошевский районный суд Москвы, документы для обоснования своих требований о взыскании почти 95 млн руб. по договору займа. При этом в этих документах Андрианов подделал подписи ответчика.

Согласно сообщению, похитить чужие деньги обвиняемый не сумел, поскольку судебная коллегия отказала ему в удовлетворении иска в апреле 2016 года.

В феврале 2018 года Андрианов был объявлен в международный розыск. Он был задержан в Испании спустя два года.