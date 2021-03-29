В Москве гражданин Таджикистана напал с ножом на охранника консульства этой республики. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство.

«Гражданин наш, живет здесь. Он напал на охранника... Какой-то фанатик. Кричал, что их ущемляют», — сказали в посольстве.

Инцидент произошел около 11.00 мск. Напавший ударил сотрудника консульства несколько раз кулаком, после чего достал нож. В этот момент охранник и подоспевшие на помощь другие сотрудники консульства скрутили мужчину. Охранник получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает. В настоящий момент напавший передан полиции.

По имеющимся данным, в Таджикистане мужчина был объявлен в розыск. Его обвиняли в причастности к радикальной группировке.

В консульстве предположили, что в Москве напавший вступил в «спящую ячейку» этой организации. Отмечается, что в последнее время в интернете распространялись радикальные призывы к экстремистам из Таджикистана.

«Пришел после этих призывов религиозных экстремистских партий... По команде. Есть же куча этих «спящих ячеек», они же как зомби, ждут всегда какой-то команды», — сказали в консульстве.

В дипломатическом представительстве ожидают, что против напавшего будет возбуждено уголовное дело.