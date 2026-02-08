Размер шрифта
Общество

Россиянин жестоко избил сожительницу скалкой

В Пензенской области мужчина поссорился с сожительницей и избил ее скалкой
В Кузнецком районе Пензенской области 49-летний мужчина избил свою 54-летнюю сожительницу скалкой во время пьяной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел во время совместного распития спиртного. Между парой возникла ссора, в ходе конфликта мужчина схватил скалку и нанес женщине не менее трех ударов по голове. Пострадавшая с травмами была доставлена в медицинское учреждение, медики сообщили о произошедшем в полицию.

Подозреваемый был быстро установлен, задержан и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Ему грозить до двух лет лишения свободы.

До этого мужчина сбросил подругу с пятого этажа во время ссоры. Инцидент произошел в ночь на 15 января в жилом доме на улице Севанской на юге Москвы. Женщина выжила, она госпитализирована. Подозреваемый на допросе дал признательные показания.

Ранее россиянин избил приятеля металлическим чайником и бутылкой.
 
