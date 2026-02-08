Глава Института арабского мира в Париже подал в отставку из-за дела Эпштейна

Бывший министр культуры Франции Жак Ланг покинул пост президента Института арабского мира (AWI) на фоне новых публикаций о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщило агентство Reuters cо ссылкой на письмо Ланга французскому министру иностранных дел Жан-Ноэлю Барро.

В письме Ланг указал, что сложившаяся ситуация наносит ущерб Институту арабского мира. По его словам, решение об уходе принято с целью «сохранить институт и его работу», а также дать ему возможность «спокойно опровергать выдвинутые обвинения».

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что дочери принца Эндрю «были в ужасе» от компроментирующего фото отца у Эпштейна.