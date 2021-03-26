На Украине увидели «опасность» в русском языке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обратился к украинцам с призывом не использовать русский язык в своей речи из-за якобы исходящей угрозы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также потребовал от украинских властей препятствовать распространению русского языка в стране любыми путями.

По его словам, Россия выступает в защиту тех украинцев, которые используют русскую речь, «причем не спрашивая у этих граждан, нуждаются ли они» в этом.

Ранее секретарь СНБО заявил, что Украину ждет крах из-за «заигрывания» с Россией.

16 января на территории Украины вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания.

В середине февраля бывший депутат Рады учинил поножовщину в кафе из-за разговоров на русском языке.