В Иране заявили об уничтожении американского боевого самолета

Иранская армия сбила принадлежащий Вооруженным силам США многоцелевой истребитель F-15 Eagle. Об этом, ссылаясь на осведомленный источник, сообщает тегеранское информационное агентство Tasnim.

В сообщении утверждается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Ирана уничтожили еще один американский истребитель F-15.

При этом агентство не привело никаких подробностей.

4 марта британский журналист Мартин Джей в статье для журнала Strategic Culture заявил, что военная стратегия Ирана обнажила пробелы в операции США и Израиля.

До этого сообщалось о том, что наземная операция в Иране может обернуться крахом для президента США Дональда Трампа. Так как подобное решение будет не только эскалацией конфликта, но и полной сменой парадигмы военной кампании, а для Америки, весьма вероятно, крупной военной катастрофой.

Ранее в Совфеде заметили, что Трамп потерял уверенность в ситуации вокруг Ирана.