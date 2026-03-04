Главу McDonald's заподозрили в отвращении к еде из собственной сети ресторанов

Генеральный директор и президент McDonald's Крис Кемпчински попробовал новое блюдо из меню и угодил в скандал. Пользователи социальных сетей решили, что ему не понравился бургер его собственной сети ресторанов. Об этом пишет The Guardian.

Ролик, опубликованный еще в феврале, стал вирусным в минувшие выходные. В нем Кемпчински рассказывает о том, как сильно ему нравится новый бургер Big Arch, состоящий из двух котлет из говядины, трех ломтиков расплавленного белого чеддера, хрустящего лука и фирменного пикантного соуса Big Arch.

Бизнесмен пообещал съесть его на обед и, с опаской осматривая бургер, произнес: «Я даже не знаю, как к нему приступить, в нем так много всего». В итоге он все же откусил небольшой кусочек бургера, что и смутило комментаторов. Также они обратили внимание на то, что глава корпорации называл блюдо «продуктом».

Представители McDonald's не стали комментировать эту ситуацию по запросу СМИ. Кемпчински занимает пост президента и генерального директора компании с 2019 года, он сменил Стива Истербрука, который лишился места из-за романа с сотрудницей, а позднее был оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) за «сокрытие масштабов своих неправомерных действий».

Ранее сотрудник «Вкусно — и точка» плюнул в бургер клиента во время готовки.