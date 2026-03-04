Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россияне активно бронируют туры на летний сезон, несмотря на рост цен

Россияне начали активно бронировать туры на лето, несмотря на повышение цен
Turhan Durukan/Shutterstock/FOTODOM

Количество проданных летних туров в январе выросло почти в четыре раза по сравнению с декабрем, и по итогам февраля вырастет еще. Основным направлением продаж является Турция. На турецкие курорты приходится каждый второй (50,7%) от всех проданных туров с вылетами из российских аэропортов в июне-августе 2026 года. Такие данные были предоставлены «Газете.Ru» агрегатором Турвизор.

Средняя стоимость тура в Турцию составляет 245 тысяч рублей на двоих за 9 дней отдыха. Для сравнения: средний чек аналогичного по параметрам тура в Турцию годом ранее составлял менее 200 тысяч рублей.

На втором месте по востребованности находится Египет с долей почти в 10% от всех проданных туров. Средняя стоимость туров в Хургаду и другие египетские курорты составляет 227 тысяч рублей вместо 178 тысяч годом ранее.

Замыкает тройку продаж внутрироссийские туры с долей в 7%. Средняя стоимость тура в Сочи составляет 145 тысяч рублей, что почти в полтора раза выше, чем летом 2025 года (97 тысяч).

Однако эксперты Турвизора подчеркивают, что на средний чек влияют недорогие туры с размещением в бюджетных отелях. Если сравнивать отдельно стоимость проживания в отелях Сочи уровня «четыре» и «пять звезд», то оно может быть дороже отеля с аналогичным уровнем сервиса в Турции или Египте.

«К примеру, стоимость недели отдыха в пятизвездочном отеле в Сочи на первой неделе июня составляет 236 тысяч рублей в среднем, а иногда и приближается к цифре в 1 млн рублей», — отметили аналитики.

В топ-5 направлений также входят Вьетнам и Абхазия с долей 6% и 5,8% соответственно. Также наблюдается повышенный спрос и интерес к турам в Китай, который по этому параметру уже опередил традиционно популярные ОАЭ и Таиланд. На это лето на него приходится уже 5,2% от проданных туров.

Замыкают десятку самых востребованных летних направлений Мальдивы (3,3%).

Эти направления, согласно статистике Турвизора, являются и самыми дорогими из относительно популярных. Средняя стоимость тура на Мальдивы достигла 398 тысяч рублей (против 356 тысяч годом ранее), а за тур на Кубу среднестатистический покупатель тратит 285 тысяч рублей на двоих. Однако стоит отметить, что в случае Кубы и ряда других экзотических и дальних направлений речь идет о турах не на 7-9 дней, как в случае Турции или Египта, а на 10-11 дней.

Ранее были названы страны, где россияне могут путешествовать без наличных.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!