Россияне активно бронируют туры на летний сезон, несмотря на рост цен

Количество проданных летних туров в январе выросло почти в четыре раза по сравнению с декабрем, и по итогам февраля вырастет еще. Основным направлением продаж является Турция. На турецкие курорты приходится каждый второй (50,7%) от всех проданных туров с вылетами из российских аэропортов в июне-августе 2026 года. Такие данные были предоставлены «Газете.Ru» агрегатором Турвизор.

Средняя стоимость тура в Турцию составляет 245 тысяч рублей на двоих за 9 дней отдыха. Для сравнения: средний чек аналогичного по параметрам тура в Турцию годом ранее составлял менее 200 тысяч рублей.

На втором месте по востребованности находится Египет с долей почти в 10% от всех проданных туров. Средняя стоимость туров в Хургаду и другие египетские курорты составляет 227 тысяч рублей вместо 178 тысяч годом ранее.

Замыкает тройку продаж внутрироссийские туры с долей в 7%. Средняя стоимость тура в Сочи составляет 145 тысяч рублей, что почти в полтора раза выше, чем летом 2025 года (97 тысяч).

Однако эксперты Турвизора подчеркивают, что на средний чек влияют недорогие туры с размещением в бюджетных отелях. Если сравнивать отдельно стоимость проживания в отелях Сочи уровня «четыре» и «пять звезд», то оно может быть дороже отеля с аналогичным уровнем сервиса в Турции или Египте.

«К примеру, стоимость недели отдыха в пятизвездочном отеле в Сочи на первой неделе июня составляет 236 тысяч рублей в среднем, а иногда и приближается к цифре в 1 млн рублей», — отметили аналитики.

В топ-5 направлений также входят Вьетнам и Абхазия с долей 6% и 5,8% соответственно. Также наблюдается повышенный спрос и интерес к турам в Китай, который по этому параметру уже опередил традиционно популярные ОАЭ и Таиланд. На это лето на него приходится уже 5,2% от проданных туров.

Замыкают десятку самых востребованных летних направлений Мальдивы (3,3%).

Эти направления, согласно статистике Турвизора, являются и самыми дорогими из относительно популярных. Средняя стоимость тура на Мальдивы достигла 398 тысяч рублей (против 356 тысяч годом ранее), а за тур на Кубу среднестатистический покупатель тратит 285 тысяч рублей на двоих. Однако стоит отметить, что в случае Кубы и ряда других экзотических и дальних направлений речь идет о турах не на 7-9 дней, как в случае Турции или Египта, а на 10-11 дней.

