Мадрид ответил на заявление Трампа о прекращении торговли с Испанией

Испания призвала США соблюдать международное право в ответ на угрозы
Andrea Comas/Reuters

Власти Испании, реагируя на американские заявления о возможном разрыве торговых связей, подчеркнули важность соблюдения норм международного права и существующих договоренностей между Евросоюзом и США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в испанском правительстве.

По словам источников, любая попытка пересмотра отношений со стороны США должна учитывать самостоятельность коммерческих предприятий, международные юридические нормы и двусторонние соглашения между ЕС и Америкой.

В правительстве акцентировали внимание на том, что Испания – это проверенный торговый партнер для 195 стран мира, включая Соединенные Штаты, с которыми выстроены взаимовыгодные экономические отношения.

«Наша страна обладает необходимыми ресурсами для смягчения любых потенциальных последствий, поддержки секторов, которые могут быть затронуты, и диверсификации цепочек поставок», — добавили в кабмине.

3 марта президент США Дональд Трамп заявил о разрыве всех торговых отношений с Испанией, так как она отказалась увеличить военные расходы до 5% ВВП.

Ранее Трамп предложил «выкинуть» Испанию из НАТО.

 
