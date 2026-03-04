Размер шрифта
Сирия направила ракетные подразделения на границу с Ливаном

Reuters: Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном
Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном в оборонительных целях на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Сирия укрепила свою границу с Ливаном ракетными подразделениями и тысячами военнослужащих, сообщили во вторник восемь сирийских и ливанских источников, поскольку конфликт в регионе распространился, в том числе, между Израилем и «Хезболлой» в Ливане», — отмечается в сообщении.

Сирийские источники сообщили агентству, что меры по усилению безопасности, направленные на предотвращение контрабанды оружия и наркотиков, а также проникновения боевиков в Сирию, начали реализовывать еще в феврале. Однако в последние дни эти усилия были ускорены. По словам источника агентства, в составе подкреплений появились пехотные подразделения, бронетехника и ракетные установки малой дальности.

До этого сообщалось, что после падения сирийского режима Башара Асада, ключевого союзника Ирана, и подавления Израилем поддерживаемой Ираном «Хезболлы» в Ливане, Израиль летом 2025 года начал войну против самого Ирана.

