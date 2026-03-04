Зеленский предложил создать буферную зону на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать буферную зону на российской территории. Его слова приводит «Новости.LIVE» в Telegram-канале.

Он отметил, что план будет реализован силами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Украинские войска должны делать все, чтобы буферная зона России и Украины в направлении Харьковской области была на российской стороне. Вот если такая буферная зона будет, то никакая артиллерия не будет долетать», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что с установлением такой буферной зоны «артиллерия не сможет достигать» заранее определенных целей.

В начале января военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко отметил, что на создание полосы безопасности вдоль границы России с Украиной может потребоваться весь 2026 год. По его мнению, российским военнослужащим удалось создать местами буферную зону шириной от 10 до 15 км, но это по протяженности общей границы — где-то в пределах 10%.

Ранее российские войска расширили буферную зону в Сумской области Украины до 15 км.