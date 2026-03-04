Размер шрифта
Мерц назвал Трампу условие для соглашения по Украине

Мерц: Европа не примет соглашение по Украине, которое заключат без участия ФРГ
Yves Herman/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейцы не примут соглашение по Украине, которое будет заключено без участия ФРГ. Об этом он заявил журналистам во время визита в США, передает ТАСС.

«Мы хотим тут прийти к решениям, но решениям, в которые вовлечены европейцы. Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», — подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии также сообщил, что он эту позицию уже изложил президенту США Дональду Трампу.

«Я сказал также, что не будет соглашения без участия европейцев... У меня сложилось впечатление, что президент США сейчас лучше понимает, что стоит на кону и какое мнение европейцев», — резюмировал Мерц.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Мерц во время своего визита в США планирует воспользоваться своими связями с Трампом, чтобы попытаться склонить его на сторону Украины. Отмечается, что перед поездкой и на фоне американских ударов по Ирану Мерц тщательно выбирал слова. В частности, он отказался «читать нотации» партнерам в свете событий на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп рассказал Мерцу об отношениях Путина и Зеленского.

 
