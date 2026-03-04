Мерц назвал Трампу условие для соглашения по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что европейцы не примут соглашение по Украине, которое будет заключено без участия ФРГ. Об этом он заявил журналистам во время визита в США, передает ТАСС.

«Мы хотим тут прийти к решениям, но решениям, в которые вовлечены европейцы. Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», — подчеркнул Мерц.

Канцлер Германии также сообщил, что он эту позицию уже изложил президенту США Дональду Трампу.

«Я сказал также, что не будет соглашения без участия европейцев... У меня сложилось впечатление, что президент США сейчас лучше понимает, что стоит на кону и какое мнение европейцев», — резюмировал Мерц.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Мерц во время своего визита в США планирует воспользоваться своими связями с Трампом, чтобы попытаться склонить его на сторону Украины. Отмечается, что перед поездкой и на фоне американских ударов по Ирану Мерц тщательно выбирал слова. В частности, он отказался «читать нотации» партнерам в свете событий на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп рассказал Мерцу об отношениях Путина и Зеленского.