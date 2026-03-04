СМИ: в Иране выбрали нового верховного лидера

Совет аятолл назначил сына Али Хаменеи Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером Ирана. Об этом сообщает агентство Iran International.

«Ассамблея экспертов, действуя под давлением Корпуса стражей исламской революции, выбрала Моджтабу Хаменеи на пост лидера Исламской Республики», — говорится в сообщении агентства.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

