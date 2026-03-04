Размер шрифта
Русских туристов принуждают покинуть застрявший в Катаре круизный лайнер

РИА Новости: русских туристов выселяют с застрявшего в Дохе круизного лайнера
Captain Wang/Shutterstock/FOTODOM

Около 200 российских туристов принуждают покинуть до 7 марта круизный лайнер Celestyal Journey, застрявший в столице Катара, Дохе, с 28 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

«По информации, полученной по громкой связи на борту, пассажирам разрешено находиться на судне до 8.00 7 марта. Дальнейшие действия и планы нам не разъяснены. Около 200 человек [из России] там застряло», — сообщил собеседник агентства из РФ, у которого на лайнере Celestyal Journey находятся родственники.

Как отмечается, российские туристы обратились в посольство РФ в Катаре. В письме они просят взять ситуацию под контроль, разъяснить дальнейшие шаги и помочь в общении с круизной компанией Celestyal Cruises. В ответном письме посольство сообщило, что включило этих туристов в список граждан, ожидающих рейсы в Россию.

«Мы [брошены] на произвол судьбы. Рейсы отменены, аэропорт в Катаре закрыт, до Дубая не добраться», — заявила собеседница агентства, оказавшаяся на лайнере Celestyal Journey.

До этого застрявшая на лайнере в Дубае россиянка рассказала про обстановку на судне. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее в столице Катара прогремели мощные взрывы.

 
