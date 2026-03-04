Названы обследования, которые нужно проходить каждый год, даже если ничего не болит

Значительная часть серьезных заболеваний на ранних стадиях протекает бессимптомно и не вызывает никакого дискомфорта. Эксперт Росгосстраха по онкострахованию Ольга Купцова рассказала «Газете.Ru», какие обследования важно проходить ежегодно, почему диагностика должна быть системной и на что стоит обратить внимание, даже если ничего не болит.

«В возрасте до 40 лет, если у человека нет жалоб, базовый чекап включается в себя: анкетирование, осмотр терапевта с измерением роста, окружности талии, веса и артериального давления. Также ежегодно рекомендуется сдавать общий анализ крови и проверять уровень холестерина и глюкозы. Эти показатели позволяют оценить общее состояние здоровья и определить необходимость дополнительных исследований. Раз в два года для скрининга туберкулеза необходимо делать флюорографию. А начиная с 35 лет к обязательным ежегодным обследованиям добавляется ЭКГ», — поделилась эксперт.

Женщинам дополнительно рекомендуется посещать гинеколога каждые полгода и не реже чем один раз в год выполнять УЗИ молочных желез и органов малого таза. Кроме того, несмотря на молодой возраст особое внимание следует уделить онкологическому скринингу. Для профилактики рака шейки матки в 21–29 лет выполняется ПАП-тест раз в три года, а с 25 лет — тест на вирус папилломы человека или ко-тестирование каждые пять лет.

«После 40 лет перечень обследований расширяется — с этого возраста «базовый минимум» включает ежегодное измерение внутриглазного давления и анализ кала на скрытую кровь раз в два года (после 65 лет — каждый год). В 45 лет проводится однократное эндоскопическое исследование пищевода и желудка», — сказала она.

Кроме того, после 40 лет начинает существенно повышаться риск развития онкозаболеваний, в связи с чем расширяется и перечень обязательных обследований, направленных на выявление рака. С 45 лет проводится регулярный скрининг толстого кишечника: сначала выполняется анализ кала на скрытую кровь, при необходимости — колоноскопия. Мужчинам с этого возраста рекомендован анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА) для раннего выявления рака предстательной железы, а женщинам — маммография каждые один-два года для раннего выявления рака молочной железы.

«Помимо возраста, на состояние здоровья значительно влияет образ жизни и вредные привычки, и это следует учитывать при планировании чекапа. Например, курение повышает риск развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), при которой постепенно развивается стойкое нарушение дыхания, и как минимум 12 видов рака. Для обследования врач может рекомендовать низкодозную КТ легких. А курильщикам со стажем от 20 пачко-лет в возрасте 50–80 лет может быть показана ежегодная низкодозная компьютерная томография легких», — отметила она.

Избыточный вес, в свою очередь, связан с риском диабета второго типа, гипертонии, инфаркта и инсульта. При его наличии могут понадобиться дополнительные исследования, включая расширенную биохимию крови и ультразвуковую диагностику. Хронический стресс также рассматривается как самостоятельный фактор риска. Длительное психоэмоциональное напряжение влияет на гормональный фон, повышает уровень кортизола, что со временем может ослаблять иммунную защиту, нарушать сон, способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, тревожных и депрессивных состояний.

Кроме того, есть симптомы, при которых ждать плановой диспансеризации не стоит. К ним относятся боль или сдавливание в груди при нагрузке, одышка при привычной активности, отеки стоп и голеней, перебои в работе сердца и показатели артериального давления выше 135/85 мм рт. ст. при домашнем измерении.

Насторожить должны также необъяснимая потеря веса, длительная слабость и повышение температуры без видимой причины, изменения родинок, появление крови в стуле или моче, уплотнения под кожей или в молочных железах. Отдельный повод обратиться к врачу — кашель или осиплость, которые сохраняются более трех недель.

«Регулярный чекап — это самый простой и удобный способ убедиться, что с организмом все в порядке или заметить изменения тогда, когда их еще можно скорректировать без тяжелого лечения. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на полное выздоровление и сохранение качества жизни. Онкологические заболевания — один из самых частых примеров тех состояний, которые на ранних стадиях могут никак себя не проявлять. При этом, по нашим данным, за последние три года только 9% россиян прошли онкочекап. Такая статистика говорит о том, что культура профилактики в стране только формируется, поэтому особенно важно больше говорить о превентивном подходе», — поясняет Купцова.

Ранее выяснилось, что россиянам не хватает проверки ментального здоровья в программе диспансеризации.