Милонов предложил изолировать эскортниц, эвакуированных из Дубая

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства, отцовства и детства Виталий Милонов высказал предложение о создании специальной карантинной зоны для эвакуированных из Дубая эскортниц, сроком на полгода. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По мнению Милонова, в условиях нарастающего конфликта на Ближнем Востоке, вместе с обычными гражданами в Россию могут вернуться и женщины легкого поведения, которые долгое время проводили время в барах и ресторанах Дубая, предлагая свои услуги в гостиницах и общежитиях этого региона.

Депутат подчеркнул, что образ жизни таких женщин может быть связан с риском наличия опасных заболеваний, что делает необходимым их изоляцию. Он предложил организовать такую зону на курортах Красноярского края или на островах Новосибирского архипелага, где они смогут заниматься физической активностью и «очиститься от негативного влияния, полученного в местах обитания неких дубайских верблюдов», добавил парламентарий.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее сообщалось, что цена билетов на рейсы из Дубая в Россию поднялась до 360 тыс. рублей.