Вассерман оценил угрозы Ирана о мести США и Израилю

Вассерман: Иран несомненно будет мстить США и Израилю
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Журналист и публицист Анатолий Вассерман высказал мнение по поводу недавнего заявления Ирана о «вратах мести» для США и Израиля. В беседе с aif.ru он заявил, что Тегеран непременно ответит на провокации со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

«То, что Иран будет мстить, не вызывает сомнений. И я бы на месте президента США Дональда Трампа не поддавался на провокации израильского премьера Нетаньяху», — сказал Вассерман.

Он подчеркнул, что стоит серьезно воспринимать слова представителя Корпуса стражей исламской революции Али Мохаммада Наини о «вратах ада». По его мнению, иранцы обладают многовековым опытом в вопросах мести, и они умеют проявлять изобретательность в этом деле.

«Вероятно, будут использовать разнообразные диверсионные и террористические методы. Взрывы, стрельба — в Израиле и США много чего будет происходить», — предположил Вассерман.

3 марта представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Мохаммад Наини пообещал, что Иран продолжит наносить целенаправленные удары в ответ на атаки США и Израиля. Также в Тегеране объявили о планах прервать поставки ближневосточной нефти, сжигая корабли в Ормузском проливе.

Ранее Иран атаковал ракетами сразу несколько стран.

 
