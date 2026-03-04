В США пропал связанный с НЛО генерал Маккасланд

В США ведутся общенациональные поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, которого некоторые независимые исследователи НЛО подозревают в сокрытии информации об инопланетных существах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

68-летний Маккасланд был в последний раз замечен 27 февраля в Альбукерке, штат Нью-Мексико. С тех пор его местонахождение неизвестно, шериф округа объявил его в розыск. Сообщается, что у Маккасланда могут быть проблемы со здоровьем, что создает дополнительные риски для его безопасности.

На протяжении многих лет Маккасланд служил на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико и ранее возглавлял исследовательскую лабораторию на базе Райт-Паттерсон в Огайо. Во время своей службы он занимался разработками в области экспериментальных военных технологий. Сторонники теорий о внеземном происхождении НЛО считают, что именно на базе Райт-Паттерсон проводились исследования инопланетного аппарата, который якобы разбился во время инцидента в Розуэлле в 1947 году. По неофициальной информации, Маккасланд был руководителем этого проекта.

Генерал ушел в отставку в 2013 году и стал ассоциироваться с темой НЛО после публикации документов WikiLeaks в 2016 году. В этих материалах содержалась переписка Тома Делонга, одного из основателей группы Blink-182, который занимался исследованием НЛО, и председателя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В своих письмах Делонг неоднократно упоминал Маккасланда и утверждал, что он и другие инсайдеры помогали ему в вопросах раскрытия секретной информации о НЛО.

Ранее в США уничтожили крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО сразу после решения президента Трампа о раскрытии таких материалов.