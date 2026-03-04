Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В США пропал связанный с НЛО генерал Маккасланд

Daily Mail: В США объявили поиски генерала Маккасланда, связанного с НЛО
Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

В США ведутся общенациональные поиски отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда, которого некоторые независимые исследователи НЛО подозревают в сокрытии информации об инопланетных существах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

68-летний Маккасланд был в последний раз замечен 27 февраля в Альбукерке, штат Нью-Мексико. С тех пор его местонахождение неизвестно, шериф округа объявил его в розыск. Сообщается, что у Маккасланда могут быть проблемы со здоровьем, что создает дополнительные риски для его безопасности.

На протяжении многих лет Маккасланд служил на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико и ранее возглавлял исследовательскую лабораторию на базе Райт-Паттерсон в Огайо. Во время своей службы он занимался разработками в области экспериментальных военных технологий. Сторонники теорий о внеземном происхождении НЛО считают, что именно на базе Райт-Паттерсон проводились исследования инопланетного аппарата, который якобы разбился во время инцидента в Розуэлле в 1947 году. По неофициальной информации, Маккасланд был руководителем этого проекта.

Генерал ушел в отставку в 2013 году и стал ассоциироваться с темой НЛО после публикации документов WikiLeaks в 2016 году. В этих материалах содержалась переписка Тома Делонга, одного из основателей группы Blink-182, который занимался исследованием НЛО, и председателя предвыборного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты. В своих письмах Делонг неоднократно упоминал Маккасланда и утверждал, что он и другие инсайдеры помогали ему в вопросах раскрытия секретной информации о НЛО.

Ранее в США уничтожили крупнейший архив рассекреченных документов об НЛО сразу после решения президента Трампа о раскрытии таких материалов.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!