Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

«Хезболла» сообщила о ракетном обстреле военных объектов Израиля на Голанских высотах

«Хезболла»: по израильским военным объектам на Голанах нанесен ракетный удар
Fatma Jomaa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шиитское движение «Хезболла» заявило о нанесении из Ливана ракетных ударов по военным объектам Израиля на Голанских высотах. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

Ракетной атаке подверглась израильская военная база Равия. Кроме того, был нанесен удар по казармам, расположенным в районе населенного пункта Кила.

3 марта пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске снарядов из Ливана по территории страны.

В этот же день сообщалось, что израильские военные при ударе по Бейруту ликвидировали командира ливанского крыла организации «Палестинский исламский джихад» Абу Хамзу Рами.

Незадолго до этого начальник генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что операция в Ливане будет вестись до полного разоружения шиитского движения «Хезболла».

Ранее израильская армия вошла в южный Ливан.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!