«Хезболла» сообщила о ракетном обстреле военных объектов Израиля на Голанских высотах

«Хезболла»: по израильским военным объектам на Голанах нанесен ракетный удар

Шиитское движение «Хезболла» заявило о нанесении из Ливана ракетных ударов по военным объектам Израиля на Голанских высотах. Об этом сообщает панарабский телеканал Al Mayadeen.

Ракетной атаке подверглась израильская военная база Равия. Кроме того, был нанесен удар по казармам, расположенным в районе населенного пункта Кила.

3 марта пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пуске снарядов из Ливана по территории страны.

В этот же день сообщалось, что израильские военные при ударе по Бейруту ликвидировали командира ливанского крыла организации «Палестинский исламский джихад» Абу Хамзу Рами.

Незадолго до этого начальник генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что операция в Ливане будет вестись до полного разоружения шиитского движения «Хезболла».

Ранее израильская армия вошла в южный Ливан.