Мужчины назвали профессии самых завидных невест

По мнению 40% опрошенных мужчин, самыми завидными невестами являются работницы медицины и ветеринарии. Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На второй строчке банковское дело и финансы (34%), а замыкает тройку лидеров индустрия красоты и здоровья (26%). Сферы культуры и искусства кажутся привлекательными 21% респондентов, в то время как образование отметили 20% участников. Далее следуют недвижимость с 19%, журналистика с 18% и иностранные языки с 15%. Авиацию отметили 14% опрошенных, тогда как IT, телекоммуникации и спорт набрали по 13% каждый. Сектор ретейла и торговли выбрали 11% мужчин, а PR и маркетинг — 10%. Завершают перечень производство, агропромышленность и бытовые услуги, набравшие по 7%, при этом на прочие варианты ответов пришлось 23%.

Основной причиной перспективности невест в определенных отраслях 37% мужчин называют наличие большого количества девушек с привлекательной внешностью. Для 35% респондентов важным фактором является обладание специалистками этих сфер привлекательными качествами, а 33% указывают на высокий уровень их эрудиции. Наличие множества молодых сотрудниц отмечают 23% участников исследования, в то время как статус отрасли как высокооплачиваемой важен для 22% респондентов. Высокий уровень креативности среди девушек выделяют 20% опрошенных, а 18% мужчин подчеркивают близость девушек из данных сфер им по духу. Финансовую грамотность представительниц определенных отраслей ценят 15% респондентов, на другие причины пришлось еще 17% ответов.

