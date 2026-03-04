Размер шрифта
ОАЭ отвергли использование своей территории для ударов по Ирану

МИД ОАЭ: территория страны не используется для атак по Ирану
Кирилл Зыков/РИА Новости

Территория ОАЭ не используется для нанесения ударов по Ирану. Об этом говорится в специальном заявлении МИД Объединенных Арабских Эмиратов.

В документе утверждается, что невзирая на неоднократные нападения Ирана, ОАЭ не допускали использования своей территории, воздушного пространства или территориальных вод для каких-либо атак по Ирану. Отмечается, что с начала конфликта Иран свыше тысячи раз атаковал ОАЭ. При этом подчеркивается, что Объединенные Арабские Эмираты привержены политике добрососедства и поисков путей деэскалации напряженности в регионе.

3 марта стало известно, что в Дубае загорелось консульство Соединенных Штатов.

В этот же день стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность нанесения ударов по ракетным объектам Ирана для прекращения атак на страну.

Ранее в США заявили об обвале рынков из-за ситуации на Ближнем Востоке.

 
